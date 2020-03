Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca, inclusiv oficial, se recunoaște ca numarul bolnavilor sau purtatorilor de virus Covid 19 este mult mai mare, ieri numarul celor depistați a sarit de cifra care ne arunca in scenariul 4. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, a anuntat ca…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat în MAI Raed Arafat, a anuntat ca au fost confirmate peste 2.100 de cazuri pozitive cu COVID-19, dintre acestea 593 fiind în Suceava. "Raportul Centrului National de Conducere si Coordonare a Interventiei,…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, luni seara, ca in Romania s-au inregistrat 2.109 cazuri de imbolnavire cu coronavirus, din care 593 la Suceava. „Referitor la situația generala in țara, raportul Centrului național de conducere și coordonare a intervenției, de la ora 20.00, arata ca la acest…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat au anunțat luni seara ca municipiul Suceava intra in carantina. In carantina intra și 8 comune din jurul orașului.

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat luni seara ca s-a intrat oficial in Scenariul 4, epidemia de coronavirus in Romania depasind 2000 de cazuri.Luni seara, in Romania erau confirmate 2109 cazuri de infectie cu COVID-19, dintre care 593 in Suceava. Au fost confirmate in total 65…

- Cele trei cazuri anunțate de Grupul de Comunicare Strategica ridica numarul infectarilor cu coronavirus la 102 persoane. Ultimele 3 cazuri sunt politicieni liberali care au participat la ședința PNL la care a participat și senatorul Vergil Chițac, confirmat și el cu coronavirus. Doar sambata au fost…

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, și secretarul de stat din Ministerul Sanatații Nelu Tataru a anunțat, miercuri, noi masuri legate de infecția cu coronavirus. "Romania se pregateste de scenariul 3", a anuntat, ... The post Tot mai multe cazuri de coronavirus:…

- Alte trei cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania, marți seara, numarul persoanelor infectate ajungand la 28. In aceasta situație, Romania intra in al doilea scenariu de raspuns la coronavirus.