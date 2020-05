Stiri pe aceeasi tema

- Romania a pierdut la Curtea Internaționala de Arbitraj de la Paris un proces in urma caruia trebuie sa plateasca despagubiri de circa 50 de milioane de euro unui constructor care a dat statul in judecata pentru un tronson al autostrazii Lugoj-Deva. Decizia nu este definitiva și poate fi atacata,…

- Romania, buna de plata peste 50 de milioane de euro dupa ce in 2017 ministrul Cuc ar fi reziliat abuziv un contract pe autostrada Lugoj – Deva / Blocaj uriaș și risc major de a pierde fondurile europene pe toata autostrada, scrie HotNews.ro In august 2017, dupa vizite cu presa pe șantier in care s-au…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat vineri la Realitatea Plus ca Romania a pierdut la Curtea Internaționala de Arbitraj de la Paris un proces cu un contructor care a dat statul in judecata pentru un tronson al autostrazii Lugoj-Deva:„Aproximativ 50 de milioane de euro trebuie sa…

- „Dupa 6 ani de tergiversari, bâlbe, minciuni și fuga de responsabilitate, CNAIR decide sa faca fix ceea ce am cerut noi și specialiștii în tot acest timp: construirea celebrelor tuneluri «pentru urși» de pe Autostrada A1 Lugoj – Deva, impuse de acordul de mediu…

- „Și noi aici, in ambasada, fiecare la biroul geamului, biroul locuinței, ieșim și aplaudam și avem un gand pentru romanii din sistemul medical francez. Dar nu numai pentru ei. Avem 10.000 de medici și asistente care lucreaza in Franța(…) Speranța trebuie sa o pastram. Din fericire, daca te uiți la cifre…

- Compania Nationala de Drumuri aloca din nou o gramada de bani pentru un lot de autostrada extrem de disputat, din zona Banatului, care a ridiciat mari probleme, dar pe care in prezent se circula. Suma de 1,65 de milioane de lei va fi data de CNAIR pentru realizarea unui nou studiu pentru lotul 3 din…

- Comuna Cumpana, reprezentata legal prin primarul ec. Mariana Gaju, aduce la cunostinta urmatoarele: SC Trans Tur SRL Constanta asigura transportul public de persoane in comuna Cumpana pe ruta Constanta Cumpana si retur, conform contractului incheiat cu Consiliul Judetean Constanta, acesta fiind extins…

- Avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a propus amendarea Romaniei cu 3 milioane de euro pentru netranspunerea directivei care se refera la combaterea spalarii banilor. In general, deciziile CJUE coincid cu recomandarile formulate de avocatul general.