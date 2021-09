Corina Chiriac a donat catre Muzeul Național de Istorie a Romaniei peste 300 de obiecte personale. Trofeele de la Cerbul de Aur și Steaua fara nume, cele mai frumoase rochii, instrumente muzicale, discuri de vinil cu dedicații, medalii, carnetele de artist și chiar pașapoartele Corinei vor putea fi vazute de catre fanii ei. O parte din expoziție va fi dedicata documentelor familiei sale. „M-am gandit ca aceste documente merita sa fie vazute, in viitor, de mai multe generații, care, de exemplu, vor dori sa vada cum arata trofeul Cerbul de aur in 1971. In spatele meu este o rochie de paiete argintie.…