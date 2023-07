Stiri pe aceeasi tema

- Concursurile Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgența – etapele zonale – se desfașoara acum in toata țara. La Bistrița sunt prezenți zeci de pompieri care lupta pentru locul I, in competiția de forța, pregatire și daruire. Astazi, la nivel național se desfașoara Concursurile Serviciilor…

- O casa și o anexa gospodareasca s-au facut scrum in urma unui incendiu izbucnit marți seara in localitatea Rebra, din cauza efectului termic al curentului electric la instalația electrica. Pompierii au luptat cu flacarile aproape 7 ore. Pompierii militari nasaudeni au intervenit marți seara in localitatea…

- Operațiune de salvare in județul Satu Mare, dupa ce doi tineri au plonjat, sambata, cu mașina in raul Someș, in zona localitații Babașești. Unul dintre tineri a fost gasit in viața și dus la spital, in timp ce șoferul a disparut in apa și este cautat, relateaza PortalSM.ro.Pompierii au reluat, duminica…

- 12 localitați din județele Arad, Bistrița-Nasaud, Mureș și Sibiu au fost afectate ieri de fenomenele hidrometeorologice, a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, informeaza Rador.Pompierii salvatori au intervenit pentru evacuarea apei din trei case, 10 curți, incinta unei instituții…

- Echipa salvatorilor și pompierilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au revenit in țara, dupa finalizarea exercițiului regional de teren pe scara larga „TbiEX Georgia – 2023”. Aplicațiile s-au desfașurat in perioada 14 - 16 iunie 2023, fiind organizat in cadrul Programului in domeniul…

- Echipa reprezentativa a Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Horea" al județului Mureș a participat, in perioada 17-18 iunie, la Competiția naționala de descarcerare și de acordare a primului ajutor calificat faza a II-a zonala, ce s-a organizat in orașul Sibiu. Concursul a reunit la start cinci…

- Vineri, 9 iunie a.c., cei mai buni pompieri militari suceveni s-au confruntat in cadrul etapei judetene a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situatii de Urgenta – editia 2023. Probele de concurs sunt identice cu cele ale competitiilor internationale de profil, organizate de Comitetul International…

- Pompierii de la Detașamentul Dej au obținut locul 2 la faza pe inspectorat a concursurilor serviciilor profesioniste pentru situații de urgența. Personalul din subunitațile de intervenție din județul Cluj s-a intrecut in probele „Scara de fereasta”, „Pista cu obstacole pe 100m”, „Ștafeta 4x100m” și…