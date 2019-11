Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în care se înfrunta Klaus Iohannis și Viorica Dancila, a început oficial de azi, 15 noiembrie, de la miezul nopții și se va încheia sâmbata, 23 noiembrie, ora 7:00. Cei doi contracandidați…

- Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2014 și președinte de partid, Gheorghe Funar, il critica in termeni duri pe Klaus Iohannis pentru faptul ca nu vrea sa participe la dezbaterea televizata cu Viorica Dancila. Previziunea lui Gheorghe Funar este ca actualul președinte o sa piarda finala…

- Potrivit datelor provizorii furnizate de Autoritatea Electorala Permanenta, dupa numararea voturilor din toate sectiile de votare din Romania, clasamentul este urmatorul: Klaus Iohannis – 36,65% Viorica Dancila – 23,79% Dan Barna – 13,99% Mircea Diaconu – 9,25% In ceea ce priveste rezultatele partiale…

- Alegeri prezidentiale 2019. Mircea Diaconu ar putea prinde podiumul in primul tur al alegerilor prezidentiale din 2019. Conform unor date preliminare interne a PNL optiunile de vot ale romanilor in jurul orei 13.00 erau urmatoarele. KLAUS IOHANNIS 41% VIORICA DANCILA 16% MIRCEA…

- Primele rezultate parțiale ale alegerilor prezidențiale, din primul tur, au fost publicate duminica, pe 10 noiembrie 2019, in ceea ce privește votul din diaspora. Este vorba despre cifre surprinzatoare, mai ales in anumite zone ale lumii in care romanii și-au votat viitorul conducator pentru Romania.…

- Peste 138.000 de romani au fost prezenti la urne, in strainatate, pana sambata la ora 14,00. In premiera, anul acesta, romanii din afara tarii au la dispozitie trei zile pentru a alege presedintele Romaniei la urne, in 835 de sectii de votare. Vineri s-a putut vota intre ora locala 12,00 si ora locala…

- Romanii din afara tarii pot vota la alegerile prezidentiale timp de trei zile, incepand de vineri, 835 de sectii fiind deschise pentru acestia. Programul sectiilor de votare din strainatate este urmatorul: vineri intre ora locala 12,00 si ora locala 21,00, iar sambata si duminica intre…

- Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc in 10 noiembrie. Al doilea tur va fi in 24 noiembrie. Pentru cei din Romania. Pentru romanii din afara țarii, vor fi cate trei zile: 8 - 10 noiembrie, respectiv 22-24 noiembrie. CALENDAR ALEGERI PREZIDENȚIALE, TERMENE LIMITA: ”2 septembrie…