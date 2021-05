Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 20 aprilie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 59 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 1 a fost atribuit orașului Teiuș și 2 comunei Stremț. Localitațile din care provin cele 59 cazuri de COVID-19 raportate…

- Extinderea rețelelor de alimentare cu apa și canalizare menajera, in comuna Ighiu. Primaria a solicitat acordul de mediu de la APM Alba In vederea imbunatațirii calitații vieții locuitorilor din Ighiu, primaria Comunei Ighiu a decis extinderea rețelei de alimentare cu apa și canalizare. Primaria Comunei…

- In vederea imbunatațirii condițiilor de circulație rutiera precum și pentru asigurarea accesului in condiții de siguranța și confort locuitorilor din comuna, Primaria comunei Livezile a decis realizarea modernizarii a 3 drumuri in lungime totala de 3530 m. Primaria comunei Livezile a solicitat emiterea…

- O rețea de distribuție a gazelor naturale urmeaza sa fie inființata in comuna Meteș. Aceasta va avea o lungime de aproape 46 de kilometri și va include un numar de 1.168 de branșamente. Agenția pentru Protecția Mediului Alba a anunțat depunerea solicitari de emitere a acordului de mediu pentru proiectul…

- Rețeaua de apa potabila urmeaza sa fie extinsa in localitatea Ighiel din comuna Ighiu. Primaria a solicitat recent APM Alba emiterea acordului de mediu, pentru Agenția pentru Protecția Mediului Alba a anunțat depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere rețea apa…

- Un pod nou peste raul Arieșul Mic se va construi in comuna Vidra din Munții Apuseni, in zona satului Vartanești. Acesta va asigura legatura locuitorilor de pe malul drept al Arieșului Mic cu centrul localitații, cu zona comerciala, școala și biserica. De asemenea, va facilita accesul din drumul județean…

Pompierii din Aiud intervin sambata seara pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism. Incidentul a fost anunțat in satul Geomal, comuna Stremț.

- Primarul PNL al comunei Vințu de Jos, Petru Ioan Barbu, alaturi de administratorul unei firme cu care primaria avea mai multe contacte, au fost reținuți marți de polițiștii pentru delapidare și fals in inscrisuri sub semnatura privata. Din cercetari a rezultat banuiala rezonabila ca, in luna decembrie…