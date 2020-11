Stiri pe aceeasi tema

- Un politist de 49 de ani din orasul Gataia, judetul Timis, a murit dupa ce s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2, el ajungand in stare grava la spital, cu 90 la suta din plamani afectati, relateaza News.ro.Potrivit medicilor, barbatul a fost confirmat cu COVID-19 in 5 noiembrie si se afla in…

- In urma cu aproape un an, in decembrie 2019, am preluat mandatul de secretar de stat in Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), primind in coordonare Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala (ANPIS), instituție care gestioneaza plata tuturor beneficiilor sociale in Romania. Am gasit…

- Documente atasate: PROGNOZA METEO lunara PROGNOZA METEO Cum va fi vremea in urmatoarele 4 saptamani. In saptamana 9 – 16 noiembrie, regimul pluviometric va fi deficitar in cea mai mare parte a teritoriului, dar mai ales in regiunile intracarpatice si la munte. Temperaturile medii ale aerului…

- Conducerea Muzeului Judetean Buzau anunta ca, in pofida pandemiei si a restrictiilor impuse pentru prevenirea raspandirii coronavirusului, a decis sa marcheze si anul acesta "Noaptea muzeelor". Astfel, angajatii Muzeului Judetean vor fi prezenti la serviciu in noaptea de 14 noiembrie, insa portile…

- Romania trece la ora de iarna weekend-ul acesta. Ceasurile romanilor se vor da cu o ora inapoi in acest weekend. Trecerea la ora de iarna se face in ultimul weekend din luna octombrie. Ceasurile se dau cu o ora inapoi in noaptea de 24 spre 25 octombrie. Noaptea va fi mai lunga cu o ora intrucat ora…

- Actrița și make-up artista Otniela Sandu a fost invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea unde a vorbit despre copilaria ei. „Aveam luxație bilaterala congenitala. Cumva bunica a descoperit. Ea lucra in sistemul medical. (…) Bunica, atunci cand am ajuns acasa și m-a vazut, a zis: «Cred ca are o problema…

- București a raportat vineri cele mai multe cazuri de infectari cu coronavirus, 114, dar in scadere fața de ziua precedenta, cand au fost inregistrate 197 de cazuri noi. In topul județelor afectate, pe locul 2 la numarul cazurilor noi este Timiș.Romania a inregistrat astazi, 4 septembrie 2020, 1.339…

- Virgil Popescu a catalogat motiunea de cenzura depusa de PSD si care nu a ajuns sa fie votata din lipsa de cvorum drept „o bomba cu ceas care a fost dezamorsata” si care „risca sa explodeze in economia Romaniei, sa arunce haos in tara”. Popescu a criticat vehement PSD pentru ca, daca motiune ar fi trecut…