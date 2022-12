Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a conditiilor meteo nefavorabile. Se circula in conditii de ceata densa, vizibilitatea fiind…

- La nivel national, cadrul normativ actual care reglementeaza incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei este reprezentat de Ordonanta Guvernului nr.25/2014 aprobata prin Legea nr. 14/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Legea nr.14/2016 reprezinta o regula generala…

- Autoritatile in domeniu au luat masura interzicerii intrarii in Romania pentru perioade cuprinse intre 6 luni si 5 ani in cazul a trei barbati, doi din Sri Lanka si unul din Pakistan, aflati in situatii ilegale in tara noastra. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Doi barbati din Pakistan, cu varstele de 23 si 37 de ani, care se aflau ilegal in Romania, au fost depistati de politistii de imigrari in municipiul Petrosani, acestia fiind obligati sa paraseasca tara noastra, a informat miercuri Inspectoratul General pentru Imigrari, potrivit Agerpres.Din verificarile…

- O femeie de 31 de ani, Maria*, povestește pentru Libertatea șocul intalnirii din urma cu patru ani, cu calugarul Ionuț Hrisostom Turtoi, de la Manastirea Vladiceni, județul Iași, cel fotografiat recent in timp ce imbrațișeaza o tanara in fața altarului. Un șoc atat de mare incat a urmat-o pana astazi.…

- Romania este printre țarile cele mai expuse la cutremure, iar in ultimii ani se produc tot mai des ploi și vijelii, urmate de inundații, din cauza schimbarilor climatice. Ultimele studii au aratat ca aproximativ 75% din populație este expusa in cazul unui eventual cutremur puternic, mai ales la orașe,…

- In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1049 din 28 octombrie 2022, a fost publicata Ordonanța de Urgența nr. 143/2022, pentru modificarea articolului 17 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea…

- • Orice proces de acumulare de cunoștințe despre om și univers te duce ori ar trebui sa te duca spre limitele cunoașterii . Abia acolo apare, surprinzator, satisfacția și uimirea deplina. Nu este vorba doar despre faptul ca ai ajuns cumva la capatul calatoriei, ci in special despre faptul ca te poți…