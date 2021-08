La aceasta suma se adauga și incasari de la Parlamentul European, in valoare de aproape 24.000 euro pentru perioada ianuarie-iunie a anului trecut, precum si pensia speciala de fost europarlamentar, in valoare de 18.000 de euro pe an, potrivit propriei declarații de avere. Nu in ultimul rand, Weber a incasat in 2020 si aproximativ 39.000 de lei ca pensie de la Casa de Asigurari a Avocatilor, adica lunar inca 3.200 de lei. In total, media lunara a veniturilor a fost de 32.700 de lei, de doua ori mai mult decat ale președintele Klaus Iohannis, care a primit aproximativ 14.900 de lei lunar anul trecut. In…