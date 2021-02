Stiri pe aceeasi tema

- Deocamdata postul consacrat construiește echipa tehnica și redacționala care va constitui filiala Euronews Romania, data lansarii nefiind inca stabilita. Canalul european cauta pentru aceasta poziție un redactor-șef, ”un jurnalist de prima clasa, experimentat și respectat”. Ulterior, acesta va recruta…

- Premierul portughez Antonio Costa considera ca ar fi 'un lucru grav'' ca Uniunea Europeana sa blocheze acordul de investitii cu China, incheiat in urma cu cateva zile, pentru a se coordona cu Statele Unite, deoarece Europa trebuie fie un actor global autonom, relateaza agentia de presa…

- Ascensiunea Partidului conservator AUR și probabila intrare a pro-europenilor de la USR-PLUS la guvernare va genera un interes mai mare și o dezbatere mai polarizata in Romania pe tema rolului pe care țara il are in UE, arata o analiza a unui important think-tank european, WoteWatch. Alegerile parlamentare…

- Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a fost deja contactata atât de PSD, cât și de PNL, dupa alegerile parlamentare de duminica - a declarat la RFI co-președintele AUR Claudiu Târziu. Acesta declara pe de alta parte ca formațiunea sa, care a reușit sa intre în Parlament…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat joi investitii în aparare de o anvergura fara egal în ultimii 30 de ani, estimând ca situatia internationala este „mai periculoasa” si „mai intens competitiva” decât oricând dupa Razboiul Rece, informeaza…