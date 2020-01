Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo va împlini 35 de ani pe 5 februarie și își face planuri pentru cariera pe care o va urma dupa ce va parasi terenul de fotbal. Atacantul portughez se gândește sa se apuce de actorie, potrivit Mediafax.Într-o conferința de presa, Ronaldo a anunțat ca vrea…

- INSCRIERI… Aviz vasluienilor care vor sa urmeze o cariera militara. Au inceput inscrierile pentru colegiile nationale militare, invatamantul superior militar si invatamantul postliceal militar. Astfel, in aceasta perioada, Centrul Militar Judetean Vaslui, prin Biroul informare – recrutare, desfasoara…

- Ministerul Apararii Nationale desfasoara prin Biroul informare-recrutare al Centrului Militar Județean Satu Mare, activitatea de recrutare a tinerilor – baieti si fete, absolventi ai invatamantului gimnazial cu certificat de absolvire, liceal cu diploma de bacalaureat sau viitori absolventi ai invatamantului…

- Momente spectaculoase la defilarea militara de la Alba Iulia. In timp ce pe Bulevardul 1 Decembrie defilau forțele terestre și tehnica militara, in aer au fost aruncate mii de confetti in culorile tricolore. Spectacolul a fost insoțit de survolul elicoptere IAR 330 PUMA și IAR 330 SOCAT din dotarea…

- Program parada militara Bucuresti 1 decembrie 2019. Peste 4000 de soldati, 200 de vehicule si peste 50 de aeronave participa la defilarea organizata la Arcul de Triumf de Ziua Nationala a Romaniei, potrivit observator.tv.Oficial, parada militara de 1 decembrie incepe in Bucuresti in jurul…

- „Referitor la informațiile eronate aparute in spațiul public, in legatura cu o așa-zisa renunțare la indexarea pensiilor militare de stat pentru luna ianuarie 2020, Biroul de presa al MApN face urmatoarele precizari: Cu acordul prim-ministrului Romaniei, exprimat in urma intalnirii de lucru de astazi,…

- Precizari MApN referitor la indexarea pensiilor militare Referitor la informațiile eronate aparute în spațiul public, în legatura cu o așa-zisa renunțare la indexarea pensiilor militare de stat pentru luna ianuarie 2020, Biroul de presa al MApN face urmatoarele precizari: …

- In aceasta seara, in timp ce caștigatorii probelor de luni ii vor privi de la balcon pe colegii lor, ceilalți 6 concurenți vor lupta pentru evitarea eliminarii din competiți. „Unde e mai bine decat la balcon alaturi de partenerul meu, Ionuț?”, va declara Dilly Chilly la inceputul serii. Proba de eliminare…