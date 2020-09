Recomandările autorităților pentru elevi, în contextul începerii anului școlar: Mențineți distanța Grupul de Comunicare Strategica a transmis o serie de reguli și recomandari pe care elevii trebuie sa le respecte odata cu inceperea anului școlar pentru a preveni raspandirea coronavirusului. Potrivit autoritaților, elevii trebuie sa țina cont de trei lucruri importante: 1. Masca trebuie purtata astfel incat sa acopere atat nasul, cat și gura. Masca reduce masiv riscul de raspandire a virusului! Atunci cand e purtata atat de catre persoana potențial infectata, cat și de catre persoana neinfectata, se reduce la minimum riscul de transmitere a virusul mai departe. Utilizarea maștii in spații inchise… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

