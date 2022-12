Recensamant 2022: Județul Alba a pierdut un numar de locuitori egal cu al orașelor din Apuseni. Scadere dramatica in toata țara Populația județului Alba a scazut cu 16.435 de persoane fața de anul 2011, potrivit datelor oficiale (parțiale) ale INS. La nivel național, Romania a pierdut 1.067.000 de persoane fața de 2011 și a scazut la 19.053.815 de locuitori. Județul Alba avea 342.376 de locuitori in 2011. La recensamantul din 2022, populația județului a ajuns la […] Citește Recensamant 2022: Județul Alba a pierdut un numar de locuitori egal cu al orașelor din Apuseni. Scadere dramatica in toata…