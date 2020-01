Razii pe şoselele din Dolj la început de an Politistii doljeni au efectuat mai multe razii pe sosele, scopul fiind prevenirea accidentelor rutiere. Incepand de pe 3 ianuarie, oamenii legii au dat sute de amenzi si au suspendat aproape 40 de permise de conducere. Potrivit oamenilor legii, in zilele de 3 si 4 ianuarie „au fost vizate principalele cauze de producere a accidentelor rutiere: viteza neregulamentara, consumul de alcool sau alte substante, neacordarea de prioritate si traversarile neregulamentare“. In urma actiunilor din trafic, politistii au dat 191 de amenzi, in valoare de peste 83.000 de lei. In plus, au fost retinute 29 de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

