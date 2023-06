Liderul Wagner, Evgheni Prigojin, se muta in Belarus, dupa acordul de a nu inainta spre Moscova, in vreme ce Kremlinul a transmis ca acuzațiile penale impotriva lui vor fi retrase și niciunul dintre luptatorii Grupului Wagner nu va fi urmarit penal, potrivit Sky News. Kremlinul afirma ca acuzațiile penale impotriva lui Evgheni Prigojin vor fi […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 487. Liderul Wagner, Evgheni Prigojin, se muta in Belarus, dupa acordul de a nu inainta spre Moscova UPDATE Cinci morti in Kiev dupa ce o racheta a lovit un bloc a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .