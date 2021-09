Stiri pe aceeasi tema

- Economia mondiala trece prin cea mai neagra perioada. Europa se confrunta cu mari probleme privind energia și combustibilul.Cele mai multe țari au inceput sa ia deja masuri. Autoritațile britanice au decis limitarea consumulul de motorina și benzina și le-au cerut locuitorilor sa nu intre in panica…

- Cozi lungi s-au format sambata la benzinariile din Marea Britanie, unde lipsa acuta a soferilor de camioane a dus la rationalizarea carburantilor si la inchiderea unor pompe, determinand guvernul sa se gandeasca la emiterea unor vize temporare de munca pentru straini, transmite agenția Reuters, preluata…

- In tara, automobilistii au asteptat la cozi lungi pentru a-si alimenta vehiculele. Un distribuitor mare a anuntat ca rationalizeaza vanzarile, iar un numar de operatori au spus ca sunt nevoiti sa inchida unele benzinarii, provocand panica in randul cumparatorilor. Membrii guvernului si companiile petroliere…

- Problema principala este distributia marfii in urma reducerii drastice a numarului soferilor de camioane, dupa ce multi muncitori din tarile europene nu s-au mai intors in tara, pe fondul pandemiei si al Brexitului, conform presei internaționale.Reprezentanții unui lant de supermarketuri spun ca unele…

- Optimism prudent in Marea Britanie. Varianta Delta „incetinește”, iar noile infectari sunt in scadere pentru a șasea zi consecutiva, noteaza mediafax. Noile infecții COVID in Marea Britanie scad pentru a șasea zi consecutiv, dupa creșterea atribuita raspandirii variantei Delta a Sars-Cov-2.…

- Protestatarii au scandat „Rusine politiei!" si „Arestati-l pe Boris Johnson!", iar unii demonstranti au aruncat cu sticle spre fortele de ordine.Multi protestatari sunt nemultumiti de restrictiile de calatorie si de conditionarea accesului la anumite evenimente.Traficul rutier a fost oprit in zona din…

- Premierul britanic și-a expus planurile de a ridica restricțiile sociale și economice cauzate de COVID-19, in Anglia. Boris Johnson a lasat de ințeles ca peste doua saptamani se va renunța la majoritatea restricțiilor, dar decizia finala va fi luata saptamana viitoare, a informat agenția Reuters . Boris…