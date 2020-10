Rata șomajului a scăzut. Care sunt explicațiile Rata somajului in luna septembrie in forma ajustata sezonier a fost de 5,2%, cu 0,1 puncte procentuale mai scazuta fata de cea inregistrata in august, respectiv 5,3%, potrivit datelor publicate astazi de Institutul National de Statistica (INS). O explicație a scaderii șomajului poate fi redeschiderea restaurantelor. Restricțiile date de Guvern pentru a se limita raspandirea de cazuri pozitive cu noul coronavirus s-au relaxat. Numarul somerilor estimat pentru luna septembrie a anului 2020 s-a redus la 471.000 persoane, fata de 479.000 persoane in luna precedenta. Ca o comparație, in aceeasi luna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

