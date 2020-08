Stiri pe aceeasi tema

- ”La sfarsitul lunii iulie 2020, rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 3,27%, mai mare cu 0,27 pp decat cea din luna anterioara si cu 0,26 pp mai mare decat cea din luna iulie a anului 2019. Numarul total de someri la finele lunii iulie, de 283.939 de persoane, a crescut cu 23.272 de…

- Rata somajului inregistrat la nivel national, in luna iulie, s-a situat la 3,27%, cu 0,26 puncte procentuale peste valoarea consemnata in aceeasi luna din 2019, potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate joi. Procentul raportat in iulie a fost, insa, in crestere…

- La sfarsitul lunii iulie 2020, rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 3,27%, mai mare cu 0,27 pp decat cea din luna anterioara si cu 0,26 pp mai mare decat cea din luna iulie a anului 2019.Numarul total de someri la finele lunii iulie, de 283.939 de persoane, a crescut cu 23.272…

- CARAS-SEVERIN – Luni bune, un judet cu cifre ale saraciei, atat la angajari cat si la salarii, a transpirat la temperatura somajului tehnic si a concedierilor colective. Chiar si asa, oficial, cifrele in judet nu inregistreaza vreo explozie notabila! Caras-Severinul intra in luna iulie cu o rata a somajului…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a anuntat joi ca a reusit sa atraga fonduri europene in valoare de peste 294 de milioane de euro, pentru sustinerea masurii somajului tehnic. Prin proiectul "Sper - sprijin pentru angajatori si angajati", dezvoltat prin Programul Operational…

- Se pare insa ca numarul romanilor care au locuri de munca nu este bine cunoscut de Ministerul Muncii. Violeta Alexandru a declarat, la Tvr, ca nu știe cu exactitate cați șomeri exista in Romania la momentul actual. Totodata, ministrul Muncii s-a scuzat, precizand ca este nemulțumita ca romanii ocolesc…

- La sfarșitul lunii mai 2020, rata șomajului inregistrata in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare a fost de 3,02 %, mai mare cu cu 0,17 pp decat cea din luna aprilie a anului 2020 datorita șomajului tehnic. Din totalul șomerilor inregistrați la finele lunii mai 2020,…

- Numarul șomerilor din Argeș a crescut! 8.294 de oameni nu au un loc de munca. La sfarșitul lunii mai, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (ITM) Argeș erau inregistrați 8.294 șomeri (din care 4.187 femei), rata șomajului fiind de 3,19%. Comparativ cu luna precedenta, cand…