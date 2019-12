Stiri pe aceeasi tema

- APAVIL SA a desfasurat si in perioada 02-06 decembrie 2019 o activitate intensa in municipiul Ramnicu Valcea, in colaborare cu autoritatile locale. AVARII SOLUTIONATE. S-au remediat, in timp util, pierderile de apa potabila pe strazile: Emil Avramescu și Eftimeștilor. LUCRARI DE AMENAJARE A TERENULUI.…

- APAVIL SA a desfasurat si in perioada 26 octombrie – 01 noiembrie 2019 o activitate intensa in municipiul Ramnicu Valcea, in colaborare cu autoritatile locale. AVARII SOLUTIONATE. S-au remediat, in timp util, pierderile de apa potabila pe strazile: Cerna intersecție cu V. Olanescu și Carol I intersecție…

- Edilul sef al municipiului a precizat ca printre strazile prinse in acest proiect se afla principalele artere de circulatie din oras, inclusiv Calea lui Traian, care va fi asfaltata pe toata lungimea. 'Pe data de 8 noiembrie, la Bucuresti, la Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, am…

- APAVIL SA a desfasurat si in perioada 12 – 18 octombrie 2019 o activitate intensa in municipiul Ramnicu Valcea, in colaborare cu autoritatile locale. AVARII SOLUTIONATE. S-au remediat, in timp util, pierderile de apa potabila pe strazile: Calea lui Traian – Grup Școlar General Magheru și bl. S9, Avram…

- Ca urmare a finalizarii achizitiei celor 1.268.000 de saci pentru colectarea selectiva a deseurilor reciclabile, luni, 21 octombrie 2019, demareaza distribuirea unei prima transe de 317.200 de saci la aproximativ 8.000 de gospodarii – case particulare din municipiu, dupa urmatorul calendar (simultan…

- APAVIL SA a desfasurat si in perioada 05-11 octombrie 2019 o activitate intensa in municipiul Ramnicu Valcea, in colaborare cu autoritatile locale. AVARII SOLUTIONATE. S-au remediat, in timp util, pierderile de apa potabila pe strazile: Mihai Viteazu, Gib Mihaescu, Știrbei Voda și Drumul Garii. LUCRARI…

- APAVIL SA a desfasurat si in perioada 29 septembrie – 04 octombrie 2019 o activitate intensa in municipiul Ramnicu Valcea, in colaborare cu autoritatile locale. LUCRARI DE AMENAJARE A TERENULUI. In vederea aducerii la starea inițiala a terenului deteriorat in urma intervențiilor, s-au executat lucrari…

- APAVIL SA a desfasurat si in perioada 21 – 27 septembrie 2019 o activitate intensa in municipiul Ramnicu Valcea, in colaborare cu autoritatile locale. AVARII SOLUTIONATE. S-au remediat, in timp util, pierderile de apa potabila pe strazile: Cazanești nr. 108, Splaiul Independenței Bl. 11, sc. A, Cetațuia…