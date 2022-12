Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe anunța ca l-a chemat in țara pentru consultari pe ambasadorul Romaniei in Austria, Emil Hurezeanu, dupa veto-ul Vienei impotriva admiterii Romaniei in Schengen, scrie G4Media. ”Decizia este un gest politic care subliniaza poziția Romaniei de dezacord ferm cu conduita Austriei”,…

- Cele doua banci austriece prezente in Romania, BCR și Raiffeisen Bank au reacționat in urma votului negativ pentru Schengen. Bancile și-au comunicat poziția pe facebook și au avut grija sa ștearga toate comentariile lasate de catre romani la postarile respective. In comunicatul transmis, Raifeissen…

- “Am susținut, susținem și vom continua sa susținem activ și fara echivoc aderarea Romaniei la Schengen. Iar noi, BCR, colegi și acționari, ne dorim sa reiteram poziția comuna pe care o avem: credem și investim in Romania! Credem in Romania indiferent de vremuri și indiferent de context și facem asta…

- Raiffeisen Bank Romania refuza sa comenteze decizia politica luata de autoritațile de la Viena, dar se declara surprinși de aceasta. Intre timp, o parte dintre firmele austriece din Romania sunt amenințate cu un boicot. Cea de-a doua mare banca din Romania, Raiffeisen, reacționeaza rapid dupa ce Austria…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat miercuri, intr-un interviu acordat corespondentului Digi24 la Viena, Adreea Georgescu, ca partea austriaca se plange de „presiuni și rele tratamente la adresa companiilor” care activeaza in Romania. „O alta gaselnița”, spune Rareș Bogdan. Acesta a vorbit…

- David Icke, scriitor și orator britanic care din 1990 s-a devotat cercetarii a „cine sau ce controleaza cu adevarat lumea”, a primit interdicție a intrat interdicție din a intrat pe teritoriul celor 26 de state membre Schengen dupa ce autoritațile olandeze l-au declarat „pericol pentru ordinea publica”…

- Dupa modelul franțuzesc, se pare ca și olandezii se plang – și inca la nivel inalt – de sancțiunile pe care le primesc retailerii din țara lalelelor prezenți pe piața din Romania din partea autoritaților de control din Romania. Mai precis, printre temele de discuție – undeva la punctul șapte, se pare…

- Dupa modelul franțuzesc, se pare ca și olandezii se plang – și inca la nivel inalt – de sancțiunile pe care le primesc retailerii din țara lalelelor prezenți pe piața din Romania din partea autoritaților de control din Romania. Mai precis, printre temele de discuție – undeva la punctul șapte, se pare…