- Fostul patriarh Teoctist al Bisericii Ortodoxe Romane, a fost pomenit vineri, 30 iulie 2021 in cadrul unor slujbe oficiate la Catedrala Mitropolitana din Iasi dar si in localitatea sa natala, satul Tocileni din comuna Stauceni, judetul Botosani.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN care vizeaza județul Dambovița, valabila in 27, 28, 29, Post-ul Val de caldura cu temperaturi de peste 39 de grade apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- ISU Dambovița a intervenit in cazul unui accident feroviar in localitatea Doicești. Un tren a lovit un autoturism la trecerea Post-ul Inca un accident la trecerea la nivel cu calea ferata de la Doicești apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Soarta „Complexului Energetic Oltenia“ este o problema de securitate naționala, spune deputatul PSD de Dambovița, Radu Popa. Complexul este principalul Post-ul Radu Popa, ingrijorari cu privire la viitorul CE Oltenia: “Ce facem daca vom avea nevoie sa importam 20% din necesarul de consum?” apare prima…

- 32 de unitați subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor au scos la concurs 700 de posturi, din sursa externa, in sectorul Post-ul Se fac angajari in sistemul poliției penitenciare! Posturile disponibile in Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In zilele de 28, 29 si 30 mai 2021, in intervalul orar 8:00 – 20:00, toate centrele de vaccinare Pfizer Post-ul Vaccinare fara programare, pentru adolescenți, in perioada 28 mai – 1 iunie. Anunțul DSP Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 26 mai, ora 11:00 – 29 mai, ora 10:00 Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica; Post-ul COD GALBEN de instabilitate meteorologica emis pentru județul Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a transmis, joi, un mesaj in memoria fostului lider taranist Corneliu Coposu, care s-a nascut la data de 20 mai 1914, subliniind ca acesta a fost "Seniorul democratiei noastre regasite". "20 mai este ziua in care s-a nascut, in 1914, unul dintre…