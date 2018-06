Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare a primit o amenda penala de 5.000 de lei pentru fals și a fost achitat pentru luare de mita. Alexandru Mazare, fratele fostului edil, a primit o amenda penala de 5000 de lei, fiind achitat pentru complicitate la luare de mita. Omult de afaceri Avraham Morgenstern a fost achitat.Este…

- Instanta suprema a decis achitarea Alinei Bica in dosarul privindu-l pe afaceristul Horia Simu, in care fostul procuror-sef a fost condamnat in prima instanta la trei ani si sase luni cu executare pentru favorizarea faptuitorului. Decizia este definitiva, potrivit Mediafax. Magistratii Inaltei Curti…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, joi, sentinta in dosarul in care fratii Radu si Alexandru Mazare au fost judecati pentru luare de mita si fals in declaratii in legatura cu construirea unor locuinte sociale. Decizia instantei nu va fi definitiva. La ultimul termen…

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va avea loc un nou termen in dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, este banuit de luare de mita trei infractiuni , abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) l-a achitat pe fostul deputat Sebastian Ghita, in dosarul in care este judecat alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova. Decizia magistratilor nu este definitiva.Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie l-au achitat, joi, pe fostul…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au stabilit joi ca pe data de 21 iunie vor pronunta sentinta in dosarul in care fratii Radu si Alexandru Mazare au fost judecati pentru luare de mita si fals in declaratii. Decizia instantei nu va fi definitiva. La ultimul termen al procesului a…

- Rudel Obreja a fost condamnat marti, de ICCJ, la 5 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, decizia fiind una definitiva. Potrivit deciziei magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Rudel Obreja are de executat cinci ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, pentru complicitate…