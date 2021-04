Putin denunță "absurditatea" acuzațiilor cehe (Kremlin) Președintele rus Vladimir Putin a denunțat luni &"absurdul&" acuzațiilor de la Praga care susțineau recent ca Moscova este la originea exploziei din 2014 a unui depozit de muniții din Republica Ceha, provocând o criza diplomatica între cele doua țari, potrivit AFP.



"La cererea lui Emmanuel Macron, Vladimir Putin a comentat starea actuala a relațiilor ruso-cehe, subliniind absurditatea acuzațiilor de la Praga împotriva Rusiei și masurile luate", a declarat Kremlinul într-un comunicat dupa un interviu telefonic între Putin și omologul sau francez.

Premierii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierii Poloniei, Ungariei si Slovaciei si-au declarat luni sustinerea pentru Republica Ceha și au condamnat, intr-o declarație comuna, „un act deplorabil de agresiune si incalcare a dreptului international comis de Rusia pe teritoriul european”.

- ''Condamnam (...) inca un act deplorabil de agresiune si incalcare a dreptului international comis de Rusia pe teritoriul european'', noteaza cei trei premieri intr-o declaratie publicata pe contul de Twitter al biroului premierului polonez Mateusz Morawiecki. Potrivit thenews.pl, acesta din urma are…

- Premierii Poloniei, Ungariei si Slovaciei si-au declarat luni sustinerea pentru actiunile Republicii Cehe dupa ce aceasta a anuntat ca suspecteaza ca doi spioni rusi ar fi implicati intr-o explozie din anul 2014 la un depozit de munitii soldata cu doua decese, transmite Reuters. ''Condamnam…

- Premierii Poloniei, Ungariei și Slovaciei și-au exprimat, luni, ”solidaritatea totala” cu Cehia, în privința ”implicarii unor agenți ai serviciilor secrete rusești în explozia depozitului de muniție de la Vretice” în 2014, se spune într-o declarație adoptata…

- Romania va anunta eventuale expulzari ale diplomatilor ruși atunci cand va fi cazul Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, spune ca Romania va anunța eventuale expulzari ale diplomaților ruși atunci cand va fi cazul: „Nu putem sa ne pronunțam in vreun fel in avans”. El afirma ca diplomații incearca sa…

- Republica Ceha le cere partenerilor sai din Uniunea Europeana si din NATO sa expulzeze diplomati rusi, pentru a sustine astfel Praga in confruntarea sa cu Moscova, a declarat marti ministrul ceh de externe Jan Hamacek, citat de AFP si Reuters, noteaza Agerpres. Hamacek a anuntat ca il va convoca…

- Politia ceha este in cautarea a doi barbati rusi, suspectati a fi agenti GRU, responsabili de explozia unui depozit de munitii din Cehia in 2014. Anuntul a fost facut in contextul expulzarii a 18 diplomati rusi din Cehia. In replica, Rusia a anuntat ca va expulza 20 de diplomati ai Republicii Cehe de…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut marți NATO sa accelereze aderarea tarii sale la Alianta Nord-Atlantica, pentru a trimite „un semnal real" Rusiei, care a protestat imediat pe fondul tensiunilor crescânde în jurul conflictului din estul Ucrainei, relateaza AFP.Intrarea…