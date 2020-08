Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea de informații este în efervescența din cauza informațiilor potrivit carora serviciile secrete ucrainene au pacalit 32 de mercenari ruși acuzați de crime de razboi, membri ai grupului Wagner arestați în Belarus, sa își recunoasca faptele, fiind aproape de a-i aduce la Kiev…

- Evenimentul are loc in contextul apropierii zilei steagului din Ucraina, 23 august, și a zilei independenței, 24 august.Conform hromadske.ua, acțiunea a fost anunțata de fostul prizonier Volodimir Baluh, ținut captiv dupa anexarea peninsulei in 2014. Acesta fusese condamnat, oficial, pentru deținere…

- Procurorul general al Rusiei a spus vineri ca 32 de cetațeni ruși care erau reținuți în Belarus și acuzați ca sunt mercenari s-au întors în Rusia, relateaza Reuters. Belarusul a arestat barbații luna trecuta și a spus ca ei încercau sa destabilizeze țara înainte de…

- 200 de mercenari deghizați in turiști, s-au infiltrat in Belarus cu misiunea de a perturba alegerile prezidențiale Președintele bielorus, Lukashenko a convocat ieri o intalnire urgenta cu membrii Consiliului de Securitate cu privire la situația legata de reținerea a peste 30 de de reprezentanți ai unei…

- Rusia nu poate fi readmisa in Grupul statelor puternic industrializate (G7/G8) atat timp cat nu se rezolva problema regiunii Crimeea, anexata de Moscova in anul 2014, si conflictul separatist din estul Ucrainei, afirma ministrul german de Externe, Heiko Maas, scrie mediafax.ro.Seful diplomatiei…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au discutat duminica, telefonic, despre comflictul din estul Ucrainei si si-au exprimat sprijinul pentru armistitiul care incepe pe 27 iulie, au anuntat birourile acestora, transmite Reuters.Citește și: Mihai Tudose,…

- Ministerul ucrainean de Externe a transmis Moscovei un protest ferm fata de vizita efectuata luni de presedintele rus Vladimir Putin in peninsula Crimeea, anexata de Rusia in 2014 si considerata de Kiev "teritoriu ocupat ilegal" de catre Federatia Rusa, calificand gestul drept incalcare grava a suveranitatii…

- Federația Rusă a acceptat să prelungeasca inlesnirile pentru livrarile fara taxe vamale a marfurilor moldovenești. Despre aceasta a anunțat președintele țarii, Igor Dodon, care se afla intr-o vizita oficiala la Moscova. Șeful statului a ajuns la aceasta ințelegere, dupa ce purtat discuții cu președintele…