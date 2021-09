Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca va propune în sedinta Consiliului Politic National al partidului ca social-democratii sa depuna o motiune de cenzura marti în cazul în care Curtea Constitutionala respinge motiunea depusa de USR PLUS si AUR, potrivit Agerpres.„Mâine…

- Curtea Constituționala judeca marți sesizarea depusa de Guvernul Cițu vizand moțiunea de cenzura a USR PLUS – AUR. Guvernul a cerut CCR sa constate existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlamentul Romaniei, pe de o parte, si Guvernul Romaniei, pe de alta parte, nascut din…

- Social-democrații au anunțat care este strategia lor in ceea ce privește moțiunea de cenzura. In opinia lor, indiferent de decizia magistraților Curții Constituționale a Romaniei (CCR), Guvernul Cițu va pica. „Maine (marți dimineața, n.r.) avem decizia CCR. Indiferent care e, daca nu e conflict, intra…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca va propune in sedinta Consiliului Politic National al partidului ca social-democratii sa depuna o motiune de cenzura marti in cazul in care Curtea Constitutionala respinge motiunea depusa de USR PLUS si AUR. "Maine avem decizia CCR. Daca nu exista conflict,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca Guvernul Citu este "cazut", "cu sau fara motiunea de cenzura" si trebuie sa vina pentru un vot de incredere in Parlament, considerand ca "nu exista alta solutie decat aceea a alegerilor anticipate". "Guvernul Citu este cazut (...) Eu am spus foarte…

- Liderul USR, Dan Barna, este de parere ca moțiune de cenzura pe care a depus-o alaturi de AUR va fi blocata, cel mai probabil de ”acest bloc solidar Florin Citu – Marcel Ciolacu, PNL – PSD”. „Mi-as dori ca marți sa se voteze moțiunea de cenzura. Din ce am vazut in Parlament, acest bloc solidar Florin…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat astazi, intr-o conferința de presa, ca social-democrații nu vor depune deocamdata o moțiune de cenzura, iar daca cea depusa de USR-PLUS și AUR va ajunge la vot in Parlament, PSD o va vota. Daca nu, ”suntem dispuși sa vorbim cu USR și AUR pentru o moțiune”,…

- ​PSD va vota moțiunea de cenzura a USR-PLUS și AUR daca aceasta va ajunge în plen și daca cele doua partide vor susține alegerile anticipate. "Daca motiunea aliantei USR-AUR va ajunge la vot în plen, atunci PSD o va vota, dar nu sa se întoarca Barna în Guvern si…