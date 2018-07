Proxenet prahovean adus „pachet” de procurori din Italia

Stiri pe aceeasi tema

- Cu aportul unui partener strategic al Inspectoratului General al Poliției, dar si a Oficiului European de Politie astazi a fost organizat un curs de instruire in domeniul analizei strategice, prezidat de catre experții din Germania și Italia.

- Polițiști de investigații criminale din cadrul Biroului Urmariri au depistat un ploieștean de 28 de ani, pe numele caruia autoritațile judiciare din Italia au emis un mandat european de arestare solicitand depistarea, retinerea si extradarea, in conformitate cu art. 26 din Conventia de Aplicare a Acordului…

- Comisia Europeana a aprobat luni tranzactia prin care grupul ArcelorMittal va achizitiona Ilva, cea mai mare otelarie europeana, precizand insa ca aceasta aprobare este conditionata de ‘vanzarea unui pachet extins de active’ pentru a pastra concurenta pe piata otelului din Europa in beneficiul consumatorilor…

- Polițiști de investigații criminale din cadrul Biroului Urmariri au depistat un prahovean de 31 de ani, pe numele caruia autoritațile judiciare din Germania au emis un mandat european de arestare solicitand depistarea, retinerea si extradarea, in conformitate cu art. 26 din Conventia de Aplicare…

- F. T. Ieri, polițiștii de investigații criminale din cadrul Biroului Urmariri l-au prins pe un prahovean in varsta de 39 de ani, pe numele caruia autoritațile judiciare din Grecia au emis un mandat european de arestare, cu mențiunea ca suspectul trebuie “ retinut și extradat, conform art. 26 din Conventia…

- Polițiști de investigații criminale din cadrul Biroului Urmariri au depistat un prahovean de 39 de ani, pe numele caruia autoritațile judiciare din Grecia au emis un mandat european de arestare, in vederea depistarii, retinerii si extradarii, conform art. 26 din Conventia de Aplicare a Acordului…

- O noua escrocherie face victime in Romania, in special in zona Moldovei! Polițiștii atrag atentia romanilor sa fie mai retinuti cu necunoscutii care ii contacteaza: s-au inmultit inselatoriile prin telefon sau cele prin metoda „Comisionarul“.