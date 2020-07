Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, SAMBATA 11 IULIE 2020. Chiron intra in retrograd! Adevarul iese la iveala

Striga dupa ajutor! Chiron vine sa te salveze! Au intrat atat de multe planete in Capricorn, incat parca am fi cu totii in curtea scolii, alergand de colo colo, tipand fiecare… [citeste mai departe]