- Cateva mii de oameni protesteaza la aceasta ora, in Piata Victoriei, cerand demisia lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, dupa condamnarea acestuia in dosarul angajarilor...

- Reactii in strada dupa condamnarea lui Liviu Dragnea Proteste în Piața Victoriei. Foto: Arhiva Agerpres RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - 21 iunie, ora 20.00 Strada a reactionat la decizia Înaltei Curti. Câteva sute de persoane s-au adunat în Piata Victoriei si…

- Mai multe persoane s au adunat in aceasta seara in Piata Victoriei din Bucuresti unde participa la o actiune de protest. Manifestantii sunt multumiti de sentinta primita de Liviu Dragnea in dosarul DGASPC Constanta. O tara intreaga este tinuta pe ghimpi de penalul Liviu Dragnea. PSD ul a ajuns afacerea…

- Protestatarii adunati joi in fata Guvernului au primit cu aplauze vestea condamnarii la inchisoare a liderului PSD, Liviu Dragnea. Cele cateva sute de persoane prezente in Piata Victoriei au aplaudat si au suflat in vuvuzele. Oamenii au scandat "Demisia, demisia!", "Kovesi,…

- Un protest fata de coalitia de guvernare este anuntat sambata seara in Piata Victoriei din Bucuresti, unde mii de oameni si-au anuntat deja prezenta pe pagina de Facebook a evenimentului. Manifestatii asemanatoare sunt programate si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si…

- Un protest de amploare este anuntat pentru aceasta seara in Piata Victoriei din Bucuresti, unde mii de oameni si-au anuntat deja prezenta pe pagina de Facebook a evenimentului. Manifestatii asemanatoare sunt programate si in orase mari din țara, precum și in diaspora. Oamenii acuza coalitia PSD-ALDE…

