Stiri pe aceeasi tema

- Condamnarea avocatului Robert Rosu la 5 ani de inchisoare in dosarul "Ferma Baneasa" a starnit nemulțumirea colegilor de breasla. Baroul Dolj a anunțat ca organizeaza miercuri, 14 aprilie, o actiune de protest in fata sediului Tribunalului Dolj, considerand ca aceasta condamnare ar fi un precedent periculos…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind modificarea si completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Aceasta prevede ca se poate aplica pedeapsa cu amenda si nu inchisoare in cazul persoanelor acuzate de evaziune fiscala pana la 100.000 de…

- Legea care îi scapa de închisoare pe cei inculpați pentru evaziune fiscala daca prejudiciul este pâna la 100.000 de euro și daca îl achita integral a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis. Actul normativ a fost inițiat de fostul deputat PSD Catalin Radulescu - ”Mitraliera”…

- Fostul deputat PSD, Cristian Rizea, a fost trimis in judecata in Republica Moldova pentru fals in declarații in momentul cererii pentru dobandirea cetațeniei Republicii Moldova inaintata in 2017, informeaza G4media . Procurorii din Republica Moldova au deschis dosar penal pe numele lui Cristian Rizea…

- In dosarul Motorina, prin decizia penala 318 21.09.2015, Inalta Curte a hotarat condamnarea lui George Guliu la o pedeapsa trei ani si opt luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunilor de: constituirea unui grup infractional organizat si evaziune fiscala. Tot in referire la Dosrul Motorina, Inalta…

- Cei care iși fac conturi false pe rețelele de socializare, cu numele și fotografiile altei persoane, risca pana la 5 ani de inchisoare. Inalta Curte de Casație și Justiție a stabilit ca deschiderea unui cont pe rețelele de socializare cu datele altei persoane se considera fals informatic, infracțiune…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins contestatiile in anulare formulate de persoanele condamnate in dosarul "Ferma Baneasa", printre care omul de afaceri Remus Truica, jurnalistul Dan Andronic, Paul al Romaniei, avocatul Robert Rosu si israelienii Benyamin Steinmetz si Tal Silberstein. Instanta…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis ca au fost formulate prematur contestatiile in anulare declarate de mai multe persoane condamnate in dosarul Fermei Baneasa, intre care Remus Truica, Printul Paul si avocatul Robert Mihaita Rosu. Instanta a admis astfel o exceptie invocata de procurorul…