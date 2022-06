Federatia SANITAS organizeaza, miercuri, un miting de protest in Capitala, la care sindicalistii anunta ca asteapta peste 10.000 de participanti. Incalcarea ”sistemica” a prevederilor din Legea salarizarii si lipsa dialogului social sunt principalele revendicari ale sindicalistilor. „Federatia SANITAS din Romania organizeaza, miercuri, 15 iunie 2022, un miting de protest la care si-au anuntat participarea peste […] The post Proteste ale angajaților din Sanatate. Participa 10.000 de oameni. Care sunt revendicarile sindicaliștilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…