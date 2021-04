Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Inaintea partidei dintre CSM Reșița și Concordia Chiajna, care se joaca la aceasta ora, suporterii Reșiței s-au legat cu lanțuri de copaci, pentru a preintampina eventualele accidente, din lipsa unor balustrade pe dealul din spatele tribunei II, așa cum a invocat Jandarmeria Caraș-Severin.…

- Prima zi a turneului de la Cluj a insemnat si prima victorie pentru handbalistii de la SCM Politehnica. Alb-violetii au intalnit o echipa „necajita”, CSM Resita, de care a dispus categoric, 32-21, dupa 15-10 la pauza. Emotii au fost doar in primul sfert de ora, echipa din Valea Domanului, penultima…

- Curat lucru, Petrolului ii priește de minune la Reșița, pe arena din Valea Domanului, in ultimele trei meciuri disputate acolo, de fapt in toate de dupa revenirea CSM-ului in eșalonul secund, „lupii” bifand doua succese și o remiza, 4-0, toamna trecuta, și 1-0, astazi, 3 aprilie 2021, respectiv 1-1,…

- Liderul PMP Cristian Diaconescu afirma miercuri, intr-un comunicat de presa, ca a incuia Bisericile de Paște reprezinta „un act inadmisibil” și un gest „absurd” din partea oficialilor. Citește și: Decizie la guvernare: Pensionarii vor primi toți banii pierduți prin calculele greșite din vina…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a transmis, joi, la Congresul Blocului National Sindical (BNS), ca Romania va trebui sa se incadreze anul acesta intr-un deficit bugetar de 7%, acest lucru presupunand "extrem de multa moderatie" in privinta generarii de noi cheltuieli pentru buget si o crestere economica…

- Protest la Ministerul Justiției. Pe langa fermieri și minerii de la Valea Jiului, și polițiștii din penitenciare au ieșit in strada. Aceștia au mers la Ministerul Justiției, acolo unde s-au legat cu lanțuri. Oamenii legii cer sa li se plateasca orele suplimentare și spun ca nu sunt de acord cu masurile…

- Circa 4.500 de apartamente din municipiul Deva și cladirile instituțiilor publice din oraș au ramas fara caldura, dupa ce Termocentrala Mintia, din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH), a fost oprita in noaptea de joi spre vineri, din lipsa de carbune, informeaza Agerpres . Liderul sindicatului…

- REȘIȚA – Reșițeanul Demetris Cristodulo, fotbalist imprumutat de ASU Politehnica Timișoara la CSM Reșița, a fost convocat la lotul național al Romaniei, la categoria U18. Acesta va participa la un stagiu de pregatire al naționalei, in perioada 10-17 februarie, la Centrul Național de Fotbal Buftea! Tanarul…