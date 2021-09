Stiri pe aceeasi tema

- Iesenii vor putea participa in weekend la Promenada Inimilor, eveniment organizat de cele 5 cluburi Rotary din Iasi alaturi de Societatea Romana de Cardiologie si Fundatia Romana a Inimii, cei prezenti avand ocazia ca duminica sa isi poata lua tensiunea, dar si sa primeasca tricouri, apa sau fructe.…

- Astazi, 13 septembrie, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Barbu Stirbei” al judetului Calarasi si-au sarbatorit ziua in incinta unitatii, alaturi de oficialitati ale orasului si judetului, cadre militare si multi alti invitati

- Primaria Municipiului Calarasi anunta ca in perioada 24 – 26 august va efectua noi tratamente de dezinsectie terestra pentru combaterea tantarilor (adulti) pe raza municipiului Calarasi. Se va actiona pe strazi, locuri de joaca, parcuri etc..

- Directorul general al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, Liviu Gabriel Musat si Vasile Iliuta, presedintele Consiliului Judetean Calarasi, au semnat luni, 16 august, un nou contract de finantare in cadrul Programului Operational Regional (POR) pentru reabilitarea termica a spitalului…

- In perioada 14-15 august 2021, Consiliul Judetean Calarasi,organizeaza evenimentul „Zilele Diasporei”, in cadrul caruia vor avea loc si festivitatile dedicate „Zilei Marinei”, precum si expozitia cu tema „Painea care ne uneste”, ce se va desfasura la Muzeul Dunarii de Jos Calarasi.

- Calarasenii sunt asteptati duminica, 15 august, pe malul Borcei, la manifestarile dedicate Zilei Marinei. Autoritatile locale atrag atentia ca evenimentul se va desfasura cu respectarea normelor sanitare.

- Primaria Municipiului Calarasi continua in perioada 15- 17 iulie tratamentele de deratizare in vederea eliminarii populatiei de rozatoare de pe domeniul public, in intervalele orare 08.00 – 12.00 si 13.00 - 17.00.

- Descopera Rowmania revine la Calarasi ca sa sarbatorim impreuna Ziua Dunarii si cauta campioni la vaslit. Duminica, 4 iulie, incepand cu ora 09.30, calarasenii sunt asteptati in zona Debarcader, parcul Central.