Stiri pe aceeasi tema

Toate organizațiile private care sprijina sectorul medical vor avea posibilitatea de rambursare a TVA-ului pe care il platesc pentru materialele și echipamentele pe care le cumpara, potrivit unui proiect de lege depus in Parlament.

Subventiile acordate de la bugetul de stat partidelor ar putea sa fie impartite si in functie de numarul femeilor alese efectiv in Parlament si in autoritatile locale de fiecare formatiune, potrivit unui proiect de lege depus in forul Legislativ de senatoarele PNL Alina Gorghiu si Iulia Scantei,

OMV Petrom a lansat joi Fundatia OMV Petrom, pentru a construi programe si a sustine investitii sociale pe termen lung in Romania, si a anuntat primul proiect al fundatiei, in valoare de 2 milioane de euro, pentru sprijinul nou-nascutilor.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus, marti, la Constanta, ca posibilitatea infiintarii unei flote maritime comerciale nationale in sistem privat este o initiativa la care el ar adera si ca statul trebuie sa ofere parghiile necesare dezvoltarii investitorilor privati, potrivit Agerpres.

Comunitatea internaționala, in special Organizația Națiunilor Unite, nu ajuta suficient, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Opera Nationala Romana din Timisoara (ONRT) vine in sprijinul copiilor ucraineni afectati de razboi si demareaza o campanie de strangere de fonduri, au transmis, vineri, reprezentantii institutiei.

Valoarea totala a Programului National Apicol (PNA) 2020-2022 va creste la 169,62 milioane de lei, de la 168,63 milioane lei, contributia Uniunii Europene la acest program derulat in Romania fiind de 84,81 milioane de lei, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii