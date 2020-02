Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo pentru vineri, 31 ianuarie 2020. Cerul va avea innorari, mai accentuate in regiunile intracarpatice. Vor fi precipitatii pe arii extinse in vestul, centrul si nordul tarii, sub forma de ploaie, lapovita si, mai ales la inceputul intervalului, trecator si ninsoare, iar in restul teritoriului…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizare de ninsori și viscol de vineri seara pana duminica seara. Meteorologii anunța prima ninsoare și in București. De vineri seara, de la ora 20.00, vantul va incepe sa bata in mai multe zone din țara, cu rafale de 45- km/h, iar la munte se vor inregistra…

- PROGNOZA METEO. Vremea se mentine calda pentru aceasta data. Vor mai aparea ninsori slabe la munte, precipitatii mixte pe arii restranse in centru, nord și in nord-est și sub forma de ploaie pe spații mici in restul teritoriului. Cu totul izolat, spre sfarșitul intervalului vor fi condiții de polei.…

- PROGNOZA METEO. Temperaturile vor scadea in urmatoarele zile in toata tara, dar cu toate acestea vor fi peste cele specifice acestei perioade. La munte va ninge, iar vantul va avea intensificari viscolind zapada. In restul teritoriului va ploua. PROGNOZA METEO MARTI. Valorile de temperatura vor continua…

- Meteorologii anunta pentru urmatoarea perioada temperaturi in crestere, pe alocuri peste nivelul celor normale in decembrie, precum si posibilitatea aparitiei precipitatiilor incepand din 10 decembrie. In Dobrogea, Muntenia si Oltenia temperaturile ar putea ajunge si la 11 grade in cursul zilei. Tendinta…

- Astazi, vremea in Moldova va fi mai calda decat normalul termic al perioadei, cu cerul temporar noros. Vor fi posibile ploi slabe, iar vantul va sufla slab pana la moderat, cu unele intensificari la munte. Temperaturile maxime vor oscila intre: 8 si 12 grade. La noapte, vremea in Moldova va fi apropiata…

- Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in zona montana, indeosebi pe creste, unde la rafala se vor atinge viteze in jurul a 70 km/h, iar in prima parte a intervalului pe suprafete mai mici si la cote mai reduse si in restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 8 si 16 grade,…

- Vremea se racește in acest weekend, in toate localitațile din județul Alba. Temperaturile vor fi mai mici cu cateva grade, iar pe timp de noapte, la munte, vor fi minime negative. Duminica, este posibil sa fie și ploi scurte. La Alba Iulia, temperaturile maxime vor fi de 9-11 grade Celsius, in timp…