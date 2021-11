Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Dincu a revenit pe cai mari in PSD, dupa era Liviu Dragnea și Viorica Dancila. In mandatul lui Marcel Ciolacu, fostul vicepremier tehnocrat din cabinetul Dacian Cioloș a ajuns președintele Consiliului Național al PSD, iar ulterior a fost ales senator. Acum, Dincu țintește o funcție…

- Inainte cu cateva ore de a incepe seria de consultari de la Cotroceni lideri marcanti ai PNL nu-l mai anuntau pe Florin Citu ca propunere PNL pentru functia de prim ministru declarand ca problema numarul unu care trebuie rezolvata este depasirea crizei politice si sanitare. Urmand o ierarhie deja stabilita,…

- De aproape doua decenii, PSD nu gasește un candidat care sa capitalizeze și alte voturi decat cele ale partidului, pentru a avea șanse reale la caștigarea alegerilor prezidențiale. Exista mai multe motive ale acestui neajuns major. In primul rand, ambiția președintelui partidului din momentul desemnarii…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni ca Guvernul propus de premierul desemnat Dacian Ciolos are foarte mari "sanse" sa fie respins de Parlament cu cel mai mare numar de voturi. "Acest Guvern are foarte mari sanse sa pice in Parlament cu cel mai mare numar de voturi.…

- Fostul ministru social-democrat al Apararii lanseaza sageți atat in direcția președintelui Iohannis, cat și a fostei șefe de la Ministerul Sanatații, Ioana Mihaila, despre care s-a aflat ca este nominalizata din nou pentru aceasta funcție, de aceasta data in Cabinetul propus de catre premierul desemnat…

- Liderii USR au decis luni, în ședința Biroului Național sa mearga la consultarile de la Cotroceni, cu propunerea Dacian Cioloș - prim-ministru. Liderii USR își exprima astfel intenția de a ramâne la guvernare cu PNL dar fara Florin Cîțu premier. De asemenea în ședința BPN…

- Liviu Dragnea a dezvaluit, duminica noapte, la Realitatea Plus ca Mihai Tudose ii raporta miscarile lui Sorin Grindeanu pe cand acesta era prim-ministru. Tudose si Grindeanu sunt acum prim-vicepresedinti ai PSD. „Cu Sorin Grindeau s-a rupt de cand a fost acasa la Iohannis la Sibiu, dus de Pahontu. Nu…

- Zi cu miza majora în ecuația crizei politice de la București. Președintele Klaus Iohannis i-a chemat la o discuție pe liderii USR-PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, ai caror miniștri au anunțat ca își depun astazi demisiile. Pe frontul din Parlament, moțiunea USR-PLUS și AUR așteapta prezentarea…