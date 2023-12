Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac afirma, marti, ca va initia un amplu demers de promovare la nivel european a problemei tezaurului Romaniei sechestrat in Rusia.„Chestiunea Tezaurului Romaniei sechestrat la Moscova trebuie adusa pe agenda Uniunii Europene! Am avut prilejul de a participa ieri, la…

- Klaus Iohannis: Romania va continua sa inregistreze o crestere economica sustinuta, mult peste media UE Romania va continua sa inregistreze o crestere economica sustinuta, mult peste media Uniunii Europene in acest an, a transmis, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. Potrivit presedintelui, „Romania…

- Președintele Klaus Iohannis a exprimat, miercuri, intr-un mesaj cu ocazia celei de-a 31-a ediții a Topului Național al Firmelor Private din Romania, convingerea ca economia Romaniei va continua sa inregistreze o creștere susținuta, depașind in mod semnificativ media Uniunii Europene in acest an. Aceasta…

- Romania, al patrulea cel mai ieftin gaz la nivelul Uniunii Europene. Situația e diferita la capitolul energie electrica Romania, al patrulea cel mai ieftin gaz la nivelul Uniunii Europene. Situația e diferita la capitolul energie electrica Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a venit cu mai multe…

- Romania isi poate creste venitul national de aproape trei ori in urmatorii 30 de ani, daca va implementa masuri pentru imbunatatirea rezilientei la schimbarile climatice si pentru reducerea emisiilor de carbon, investitiile necesare doar pentru dezvoltarea unui sector energetic decarbonizat fiind estimate…

- Cata carne de porc mananca un roman anual. Numarul animalelor crescute in Romania a scazut drastic: majoritatea carnii e de import In ultimii ani, din ce in ce mai puțina provine de la porci crescuți in Romania. Importurile sunt baza. Aproximativ 2,8 milioane de porci sunt crescuți in 2023 in fermele…

- N. Dumitrescu Potrivit celor mai recente statistici, in Romania, rata somajului in randul tinerilor cu varsta mai mica de 25 de ani este de aproape 22%, fiind a patra cea mai mare valoare din randul tarilor membre ale Uniunii Europene, in contextul in care, la nivelul UE, rata somajului in randul tinerilor…