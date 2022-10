Stiri pe aceeasi tema

- Rona Hartner a avut o apariție uluitoare la un eveniment monden. Fanii actriței au ramas fara cuvinte atunci cand au vazut-o. Vedeta a reușit sa atraga toate privirile cu piesele vestimentare impresionante alese, dar și cu accesoriile care s-au potrivit de minune. Cei care o urmaresc de ani buni pe…

- Julia Fox este un un adevarat personaj pe scena de la Hollywood. Dupa ce a intrat in atenția publicului datorita fostei relații cu Kanye West, vedeta a facut tot posibilul sa ramana in lumina reflectoarelor prin intermediul ținutelor extravagante.

- Pe cat este de mica, pe-atat de excentrica este. Sau cel puțin așa se caracterizeaza singura Ruby. Intr-un interviu exclusiv pentru Ego.ro, fanii au aflat motivul pentru care Ruby s-a imbracat cu o rochie facuta de folie de plastic. Cu excentrica vestimentație, artista a participat la un eveniment monden.…

- Atunci cand ai mama miliardara, o geanta de o mie de dolari nu inseamna mare lucru. La numai 4 ani, fiica lui Kylie Jenner este o mica fashionista și se imbraca in haine concepute de marii designeri.

- Anda și Leo formeaza un cuplu extrem de apreciat, mai ales ca cei doi au reușit sa treaca peste orice suparare și sa ajunga sa se puna pe primul loc. Anda stralucește langa barbatul sau și se bucura sa aiba parte de numeroase ieșiri. Cum au fost fotografiați cei doi la un eveniment.

- Scriitorul britanic Salman Rushdie, in varsta de 75 de ani, autor ale carui scrieri i-au adus amenintari cu moartea din partea Iranului in anii 1980, a fost injunghiat vineri, cand se pregatea sa tina o prelegere la un eveniment in New York.