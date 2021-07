Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru organizarea concursurilor de admitere in magistratura, care a fost reexaminata de Parlament ca urmare a unei decizii a Curtii Constitutionale, astfel ca aceste concursuri se vor putea desfasura in anii 2021 - 2022. Legea stabileste…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea privind unele masuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii, formarea profesionala initiala a judecatorilor si procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, stagiul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind alaptarea in spatiile publice, informeaza Administratia Prezidentiala. Actul normativ prevede ca interzicerea in orice mod a alaptarii unui copil in spatiul public sau evacuarea din spatiul public a unei mame care alapteaza un copil…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, actul normativ pentru modificarea si completarea art. 7 din ordonanta de urgenta a Guvernului 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate de fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta,…

- Florin Citu a fost intrebat sambata, la Sibiu, daca dupa promulgarea legii 5G se va lua vreo masura in privinta unei companii din China. „“Nu se va lua nicio masura. Legea 5G doar prezinta conditiile prin care aceste licente vor fi…si cine pot fi participantii in cazul in care aceste licente vor…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul pentru promulgarea Legii privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile implementarii retelelor 5G, anunta Administratia Prezidentiala. In 7 iunie, Senatul a…

- Veste buna pentru absolvenții de Drept care doresc sa urmeze o cariera in magistratura: deputații au votat joi legea care permite organizarea unei noi sesiuni, anul acesta. Din cauza unei decizii a Curții Constituționale, concursul care trebuia organizat anul trecut a fost suspendat. Toți cei 285 de…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti actul normativ pentru modificarea si completarea Legii 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari, transmite Administratia Prezidentiala. Prin aceasta lege creste nivelul de remuneratie pentru rezervistii voluntari. Actul normativ initiat de catre…