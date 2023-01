Stiri pe aceeasi tema

- De vineri și pana duminica, Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” din Bacau va gazdui cel de-al treilea turneu al Seriei de Est din cadrul campionatului Diviziei A2 la volei masculin. Zilnic vor avea cate doua partide, orarul confruntarilor diferind insa in toate cele trei zile. Sa notam ca sambata, Sala…

- Cu doar doua victorii in primele șase meciuri ale Seriei de Est din cadrul Diviziei A2 la volei masculin, Știința Bacau vrea sa ridice ștacheta. Și sa-și imbunatațeasca parcursul. Cadrul este unul propice, in condițiile in care cel de-al treilea turneu al campionatului va avea loc chiar la Bacau, la…

- Miercuri, trei dintre echipele clubului tutelat de municipalitate (prim-divizionara de handbal masculin, divizionara secunda de handbal feminin și voleibalistele de la CSM-Știința) și-au reluat pregatirile, intalnindu-se și pentru o fotografie de grup, la inceput de an, in Sala Sporturilor „Narcisa…

- Penultima etapa a turului Diviziei A la handbal feminin se va disputa, in Seria B, pe parcursul a doua zile. Runda este deschisa de intalnirea de astazi, programata la 13.30, intre Știința Bacau și CSM Iași 2020. Studentele ocupa ultimul loc, cu șapte infrangeri din șapte și este puțin probabil ca gheața…

- Sambata, in etapa a șaptea a Diviziei A1 la volei feminin, CSM-Știința Bacau va evolua, de la ora 16.00, la Buziaș, in compania celor de la CSM Lugoj. Inițial, jocul era programat in Bacau, insa in condițiile in care Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” gazduiește in aceasta perioada Naționalele de gimnastica…

- La sfarșitul acestei saptamani, Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” din Bacau va gazdui finala CN de gimnastica pentru junioare I, II și III Weekendul trecut, gimnastica juvenila masculina și-a disputat medaliile naționale cu ocazia finalei CN pentru juniori. La sfarșitul acestei saptamani este randul…

- CSM- Știința Bacau- CSM București (azi, ora 15.00, Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”) Ce urmeaza dupa primul set caștigat? Ideal ar fi primele puncte. Daca nu trei, atunci macar doua. Greu, dar nu imposibil pentru prim-divizionara de volei feminin CSM-Știința Bacau. Dupa un start de campionat cu trei…

- Invinsa in primele doua meciuri de campionat, CSM Știința Bacau pornește cu șansa a doua și azi, de la ora 16.00, in partida pe care o va susține in Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”, impotriva Rapidului București Astazi, de la ora 16.00, CSM Știința Bacau primește vizita Rapidului București, in etapa…