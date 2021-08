Primele tramvaie Made in Romania au început să circule pe străzile…

Dupa patru decenii in care pe strazile marilor orașe au circulat tramvaie fabricate in anii 80 sau tramvaie achiziționate „SH”, incep sa apara in trafic tramvaiele „Imperio” sau „Autentic” produse la Astra Arad. La Galați a fost adus primul din cele 18 tramvaie achiziționate de municipalitate cu fonduri europene. Acest moment a provocat curiozitatea a zeci de galațeni, care și-au dorit sa vada cum arata noile tramvaie și sa asiste la cursa demonstrativa. Primul motiv de satisfacție este ca tramvaiele produse la Arad le ofera pasagerilor un comfort sporit, de la aer condiționat la wi-fi gratuit,…