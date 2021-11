Primarul PSD al municipiului Vaslui propune majorarea burselor pentru elevi

Primarul municipiului Vaslui, Vasile Paval, a propus majorarea burselor pentru elevi aferente semestrului al doilea al anului scolar 2021 – 2022, o hotarare in acest sens urmand sa fie luata in cadrul viitoarei sedinte ordinare a Consiliului Local al municipiului resedinta. Potrivit proiectului de hotarare, bursele de performanta ar urma sa creasca de la 359 de lei pe luna la 500 de lei, bursele de merit vor fi majorate la 200 de lei, de la 120 de lei pe luna, cele de studiu ar urma sa aiba o valoare de 150 de lei lunar, fata de 110 lei in prezent, iar bursele de ajutor social vor fi dublate,…