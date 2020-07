Primarul PSD al municipiului Giurgiu a anunţat că îşi va depune candidatura din partea PRO România Primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, ales in 2016 din partea PSD, a participat, miercuri, pentru prima data la o conferinta de presa a PRO Romania si a declarat ca sustine acest partid si ca vrea sa isi depuna candidatura pentru un nou mandat din partea acestei formatiuni.



"Usor-usor social-democratia s-a departat de ceea ce inseamna aceasta doctrina si acesta este motivul pentru care am anuntat ca voi sprijini si voi asigura suportul necesar acestei noi organizatii, PRO Romania, care vine cu un suflu nou si un concept politic facut sa asigure o schimbare in bine in social-democratie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

