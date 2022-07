Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Gherzan, dupa ce a vizitat mai multe localitați: “Mai alegeți-i tot pe ei daca vreți sa faca in continuare NIMIC!” Impreuna cu fostul primar al Piteștiului, Tudor Pendiuc, cu consilierul local Marian Nița de la Costești, cu fostul arhitect al Piteștiului, Catalin Ghița, dar și…

- Cristian Gentea, președinte executiv PSD Argeș, primar al municipiului Pitești: PSD iși respecta angajamentul de fi alaturi de antreprenorii din Romania și de a-i ajuta in momente dificile! Cristian Gentea, președinte executiv al PSD Argeș și primar al municipiului Pitești, afirma ca este de salutat…

- Codrin Ștefanescu, Secretar General APP, transmite un mesaj cu privire la compensarea cu 50 de bani a prețului carburanților: „Este absolut halucinant! Era clar pentru cunoscatori ca Virgil Popescu – Ministrul Energiei, are grad mai mare decat provizoriul Președinte al PSD, numitul Ciolacu. Dar nu se…

- Vasile Negoescu, președinte OPSD Argeș: Un nou pachet de masuri sociale și economice “Sprijin pentru Romania”! Romanii vor beneficia de un nou pachet de masuri sociale și economice „Sprijin pentru Romania”! Acesta are o valoare de 1,1 miliarde euro. Iata masurile convenite: Amanarea pentru 9 luni a…

- Subprefectul de Argeș, Ciprian Neculaescu, a fost ranit intr-un accident rutier produs in aceasta dimineața pe DN 73 Pitești-Campulung, in localitatea Stalpeni. Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat in autoturismul condus de subprefect. In urma impactului nicio persoana nu a fost ranita,…

- Din verificarile preliminare, efectuate de polițiștii Biroului Rutier Pitești, s-a stabilit ca un barbat de 33 de ani, din Bascov, care conducea o autoutilitara, dupa incadrarea de pe o strada laterala pe strada Garlei, avand direcția de deplasare spre sensul giratoriu cu Bld. Nicolae Balcescu, in imprejurari…

- Alina Gorghiu, care candideaza la sefia PNL Arges, a declarat, sambata, la conferinta de alegeri, ca isi propune cresterea rezultatelor electorale ale partidului in judet si isi asuma misiunea ca „liberalismul sa revina acasa”, in Arges. „Vreau sa imi asum o misiune care suna complicat, dar va spun…

- Kaufland retrage de urgența un produs de la raft Rețeaua de magazine Kaufland retrage un lot din produsul „Vreau din Romania Suc de mere si visine 3L”, dupa ce, in urma verificarilor periodice, s-a decelat o depașire a valorii admise pentru patulina in acest produs. Articolul menționat a fost comercializat…