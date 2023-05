Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a anunțat ca demoleaza cele mai vechi cluburi și terase de pe malul Begai, despre care instanțele au decis ca ocupau ilicit domeniul public, Dominic Fritz e din nou in flacari și de data asta anunța ca da in judecata cei mai bogați afaceriști din Timișoara, pe frații Cristescu, renumiți pentru…

- Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcau, a anunțat ca a fost lansata licitația pentru proiectarea parcarii multinivel Cetate, adica cea care urmeaza sa fie construita in spatele complexului comercial Bega. Aceasta va avea cel puțin 250 de locuri.

- Apple a pierdut o incercare de a inregistra o marca pentru „Apple Music”, dupa ce o curte de apel din SUA a dat dreptate unui muzician de jazz care a contestat cererea gigantului tehnologic, noteaza Reuters. Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Federal a respins argumentul Apple potrivit…

- Cum s-a transformat din cerșetor in hoț, un barbat in parcarea magazinului Kaufland din Sebeș. Ce pedeapsa a primit pentru un furt Un barbat din Sebeș care obișnuia sa cerșeasca in parcarea supermarket-ului Kaufland din Sebeș a fost condamnat pentru furt dupa ce a sustras potrofelul unei femei, in parcarea…

- Zilele trecute, Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu s-au intalnit la Judecatoria Constanța, unde iubita lui Gabi Badalau ii deschisese un proces artistei. In prima faza, instanța a respins cererea de chemare in judecata, cerere facuta de fosta asistenta TV. Bianca Dragușanu a dat-o in judecata pe…

- Este vorba despre dosarul cu indicativul 4899 118 2021, cauza care are ca obiect anularea HCL Constanta 183 30.03.2020, iar parti Consiliul Local Constanta, in calitate de reclamant, si, respectiv, compania Seaview Media, detinuta de omul de afaceri constantean Sorin Ionut Barbu, in calitate de parat.Curtea…

- Potrivit legislației civile, daca exista urgența și daca s-a platit cautiunea, instanța de judecata poate dispune, prin incheiere și fara citarea parților, suspendarea provizorie a executarii silite pana la soluționarea cererii de suspendare formulate in cadrul contestației la executare.Instanța competenta…

- Andrew Tate ramane in spatele gratiilor! Tribunalul București i=a respins cererea de a fi plasat in control judiciar, dupa multe incercari de a fi eliberat din inchisoare. Instanța va lua maine o decizie in cazul lui Tristan, care a facut aceeași solicitare.