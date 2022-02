Stiri pe aceeasi tema

- CARANSEBEȘ – Spre final de val 5 al pandemiei de Covid, 1,2 milioane de lei vor fi investiți in dezinfectante, produse biocide generale și echipamente de protecție pentru elevii din cele 6 unitați de invațamant din Caransebeș! Totul, prin proiectul intitulat „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 in…

- Un numar de 5.660.000 de teste COVID vor ajunge in scoli in acest weekend, pana la inceputul saptamanii viitoare, a declarat, vineri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. „Avand in vedere evolutia epidemiologica si importanta respectarii regulilor sanitare alaturi de testarea responsabila, 5.660.000…

- Liceul Tehnologic „Cristofor Nako” din Sannicolau Mare este in doliu. Inspectorul școlar general al județului Timiș, Marin Popescu, a anunțat, miercuri, ca un cadru didactic care preda la aceasta școala a fost rapus de covid. Acesta avea comorbiditați. Conform lui Popescu, opt persoane din invațamantul…

- Județul Maramureș se confrunta in ultimele zile cu o creștere alarmanta a cazuri de coronavirus confirmate in județ. Astazi, 19 ianuarie, am avut un numar record de cazuri confirmate, peste 500 in 24 de ore. Lucrurile nu stau deloc bine nici in școlile din județ. Conform informațiilor primite de la…

- Cațiva directori de unitați de invațamant din județul Gorj nu au fost gasiți in școli. Inspectoratul Școlar Județean Gorj a reluat de joi inspectiile in școli. Se verifica prezența la ore, notarea ritmica, respectarea legislației in vigoare, consemnarea corecta a lucrarilor scrise in cataloage, respectarea…

- O singura firma și-a depus oferta la licitația organizata de Primaria Timișoara pentru proiectarea reabilitarii la imobilul cladire istorica situat pe str. Ștefan cel Mare la numarul 34. Imobilul se afla in stadiu avansat de degradare și are nevoie urgenta de lucrari de reabilitare. Acesta se afla in…

- Digitalizarea procedurilor de lucru din cadrul Primariei Timișoara inseamna lucruri concrete pentru fiecare cetațean. De exemplu, planurile de situație sau adeverințele de schimbare a numelui strazii sa fie platite și emise pe loc, on-line. La fel și taxa de drum pentru mașinile cu restricții de tonaj.…

- Asociația „Podium" a incheiat seria de intalniri dintre elevi și scriitori contemporani, proiect derulat sub forma unor sesiuni de discuții organizate cu sprijinul profesorilor de la Liceul Vocațional de Arta, Colegiul Național „Unirea", Liceul Teoretic „Bolyai Farkas", Colegiul Național „Alexandru…