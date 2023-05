Primăria comunei Bucium intenționează să modernizeze drumul comunal Valea Abruzel-Bisericani Drumul comunal Valea Abruzel-Bisericani va fi modernizat. Primaria comunei Bucium a solicitat emiterea acordului de mediu din partea APM Alba. Obiectivul de investiției „Modernizare drum comunal Valea Abruzel-Bisericani de la km 2,6.” consta in modernizarea sectorului de drum comunal DC149 intre km 2+640 și km 6+190. Lungimea totala a sectorului de drum este de L=3550m, […] The post Primaria comunei Bucium intenționeaza sa modernizeze drumul comunal Valea Abruzel-Bisericani first appeared on abrudinfo.ro | stiri abrud | ziar abrud . Citeste articolul mai departe pe abrudinfo.ro…

Sursa articol si foto: abrudinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Drumul comunal Valea Abruzel-Bisericani va fi modernizat: Primaria comunei Bucium a solicitat emiterea acordului de mediu Drumul comunal Valea Abruzel-Bisericani va fi modernizat. Primaria comunei Bucium a solicitat emiterea acordului de mediu din partea APM Alba. Obiectivul de investiției „Modernizare…

- Drumul comunal DC145, din comuna Bistra, va fi modernizat: Investiție de peste 8 milioane de lei Drumul comunal DC145, din comuna Bistra, va fi modernizat, printr-o investiție de peste 8 milioane de lei. Primaria a solicitat APM Alba emiterea acordului de mediu. Strazile/drumurile care se doresc a fi…

- Infrastructura rutiera din satele Galbena și Patrahaițești, comuna Arieșeni, va fi modernizata: Investiție de peste 8 milioane de lei pentru reabilitarea DC226 Drumul comunal DC 226 aflat pe raza satelor Galbena și Patrahaițești, comuna Arieșeni, județul Alba va fi modernizat. APM Alba a dat unda verde…

- Mai multe drumuri din Ciuruleasa vor fi modernizate: Primaria comunei a solicitat emiterea acordului de mediu de APM Alba Mai multe drumuri din Ciuruleasa vor fi modernizate. Primaria comunei a solicitat emiterea acordului de mediu de APM Alba. Drum comunal DC 269 Morarești și drum comunal DC 158 Boglești…

- Infrastructura rutiera in comuna Arieșeni va fi modernizata: Investiție de peste 8 milioane de lei pentru reabilitarea DC226 Infrastructura rutiera in comuna Arieșeni va fi modernizata. Investiție de peste 8 milioane de lei pentru reabilitarea DC226. Drumul comunal DC 226 se afla pe raza comunei Arieșeni,…

- Drumul comunal DC234 din Cut va fi reabilitat: Investiție de peste 2 milioane de lei Drumul comunal DC234 din Cut va fi reabilitat printr-o investiție de peste 2 milioane de lei. Primaria a solicitat emiterea acordului de mediu din partea APM Alba. Drumul comunal ce face obiectivul prezentei documentatii…

- Infrastructura rutiera pe care administrația locala din Garbova dorește sa o modernizeze prin acest proiect este in lungime de 5,00 km și se gasește in domeniul public al comunei Garbova ocupand o suprafața de 48.661 mp, aflata in intravilanul și extravilanul comunei. Suprafața construita ocupata de…

- Drumul comunal DC50 Garbova-Carpiniș va fi reabilitat: Primaria a solicitat emiterea acordului de mediu Drumul comunal DC50 Garbova-Carpiniș va fi reabilitat. Primaria comunei Garbova a solicitat emiterea acordului de mediu din partea APM Alba. Infrastructura rutiera pe care administrația locala din…