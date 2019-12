Prima salină construită într-o grădiniță din Capitală, inaugurată în Sectorul 1 Copiii de la Gradinița numarul 251 din Sectorul 1 al Capitalei vor beneficia de o salina de suprafața, cei mici urmand sa desfașoare aici activitați didactice, cu acordul parinților, anunța, joi, un comunicat al Primariei Sectorului 1, scrie Mediafax. Salina de la Gradinița numarul 251 are o capacitate de 15-20 de persoane, fiind dotata, in mare parte, cu sare naturala de Praid. De asemenea, nivelul de umiditate și de salinitate este controlat prin intermediul unui aparat cu senzori, care maximizeaza efectele benefice ale curei de salina, precizeaza reprezentanții instituției. Citește… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se circula cu cauciucuri „coala de hartie", au povestit șoferii autobuzelor și troleibuzelor din Capitala pentru reporterii PUTEREA. „Ce aderența sa aiba aceste cauciucuri pe carosabilul umed sau alunecos? Tramvaiele au ITC, așa se numește RAR-ul la tramvaie, dar piese de schimb pentru ele avem ZERO",…

- Un incendiu s-a produs, marți dimineața, la Mall Afi Cotroceni din București, acesta manifestandu-se la tubulatura exterioara a cladirii, au declarat, pentru Mediafax, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) al Capitalei.

- Rezultatele provizorii ale alegerilor prezidentiale indica in Capitala un scor de 67,53% pentru Klaus Iohannis si 32,47% ,Viorica Dancila, actualul presedinte obtinand cele mai multe voturi in Sectorul 1.In Bucuresti au fost 951.856 voturi valide exprimate, Klaus Iohannis obtinand 67,53%,…

- Copiii de la gradinita numarul 188, din sectorul Ciocana al Capitalei, ar fi "educati" cu amenințari, strigate și chiar lovituri. Cel puțin asta sustine un parinte, care a pus un dispozitiv de inregistrare audio pe haina copilului si a ramas ingrozit de cele auzite.

- Copiii de trei ani de la gradinița 188 din sectorul Ciocana al Capitalei sunt abuzați verbal de catre educatoarea lor.Descoperirea monstruoasa a fost facuta catre parinții unei fetițe care frecventeaza aceasta instituție.

- Un micut de doar doi ani a fost observat de o femeie, in plina strada, fara supraveghere. S-a intamplat astazi, dimineata, in centrul Capitalei. Copilul era imbracat doar in maleta si era incaltat in ciupici.

- Administratorul special al ELCEN, Claudiu Cretu, sustine ca, daca la iarna din tevile imbatranite ale RADET se va scurge prea multa apa fierbinte, incalzirea Capitalei va ajunga din nou "in zona de pericol". Sistemul de termoficare al Capitalei - cel mai mare din Romania - are mai multe componente.…

- Un barbat a oprit un șofer care a urcat la volan beat crița și a vrut sa porneasca pe strazile din capitala. Șoferul nu putea nici sa vorbeasca, atat era de afectat. Potrivit barbatului care l-a oprit pe individ, totul s-a intamplat in curtea unui bloc de locuit din sectorul Rașcani al capitalei. Individul,…