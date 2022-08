Stiri pe aceeasi tema

- Prima misiune a modului national de stins incendii, in Franta 19 dintre cei 77 de pompieri militari romani dislocati in Franta, cu 4 autospeciale de stingere, au derulat astazi prima misiune in zona Quartier Le Frayot, din Sud Vestul Frantei. Misiunile executate de catre personalul modulului RO GFFF…

- O echipa formata din 19 pompieri romani dislocați in Franta au acționat vineri, in prima lor misiune din aceasta tara, pentru stingerea unui incendiu, in zona Quartier Le Frayot, din Sud-Vestul Franței, a informat IGSU. Autoritațile romane au decis joi sa ofere sprijin Franței, care se confrunta cu…

- Pompierii romani dislocati in Franta au actionat, vineri, in prima lor misiune din aceasta tara, unde au intervenit pentru limitarea propagarii unui incendiu la cladirile de locuit si au actionat pentru lichidarea focarelor ascunse pe o suprafata de aproximativ 2,5 km patrati, informeaza IGSU. Potrivit…

- 19 dintre cei 77 de pompieri militari romani dislocați in Franța, cu 4 autospeciale de stingere, au derulat vineri prima misiune in zona Quartier Le Frayot, din Sud-Vestul Franței, informeaza Inspectoratul General pentru Situații de Urgența.

- Franta e devastata de uriase incendii de vegetatie care par ca nu se mai sfarsesc. 10.000 de oameni au fost evacuati in sud-vestul tarii. Nu mai putin de 1.100 de pompieri se lupta cu flacarile.

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat, joi, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, pe tema acordarii unui ajutor umanitar extern de urgenta autoritatilor din Franta, in urma unor consultari cu presedintele Klaus Iohannis, transmite Guvernul. La finalul sedintei, secretarul de stat Raed Arafat…

- Pompierii militari au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru localizarea si stingerea a 174 de incendii de vegetatie, care au afectat o suprafata totala de 756 de hectare, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. In contextul valului persistent de caldura, in cele 1.421 de puncte…

- Aproximativ 200 de pompieri din Romania, Bulgaria, Finlanda, Norvegia, Franta si Germania vor fi stationati in Grecia pentru a furniza ajutor imediat in eventualitatea unor incendii majore in timpul verii, a anuntat joi Comisia Europeana. Acestia vor actiona in caz de urgenta cu echipamente proprii.…