Alianța USR PLUS și-a lansat astazi candidații la Primaria și Consiliul Local Carei in prezența conducerii de la Satu-Mare și a presei satmarene. USR Plus a lansat invitații de participare pentru toata presa spre deosebire de lansarile candidaților din partidele PSD și PNL Carei, partide care nu au dorit transparența și au comunicat doar cu presa aservita primariei Carei. Dupa alocuțiunile lui Mircea Maior Ciocan, candidatul USR PLUS la președinția Consiliului Județean Satu Mare și a lui Radu Panait, candidatul pentru Primaria Satu Mare, au fost prezentați candidații careieni ai USR Plus.…