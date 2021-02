Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 2 februarie, orele 18.22, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Groși au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat, despre faptul ca, intr-un canal colector cu apa de pe raza fondului de vanatoare Dumbravița și-a gasit cainele mort. Polițiștii ajunși la fața locului au identificat apelantul,…

- La data de 02 februarie 2021, polițiștii Secției 1 Politie Rurala Galda de Jos au fost sesizați, de catre un barbat de 85 de ani, din comuna Meteș, cu privire la faptul ca a fost agresat de fiul sau. Din primele cercetari efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, in urma unor discuții in contradictoriu,…

- Ieri, 28 ianuarie, ora 10.50, polițiștii din cadrul Secției 2 Bogdan Voda, au oprit pentru verificari, pe raza comunei Ieud, un autoturism, la volanul caruia au identificat un barbat de 42 de ani din comuna. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca barbatul nu deține permis de conducere…

- Ziarul Unirea Tanar de 27 de ani din Cricau, prins de catre polițiști, in timp ce conducea un autoturism, avand permisul anulat. S-a ales cu dosar penal Polițiștii din Galda de Jos au depistat, in trafic, un tanar de 27 de ani din Cricau, care conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere,…

- Un barbat din comuna Radești este cercetat pentru violența in familie și amenințare, dupa ce și-ar fi lovit parinții și i-ar fi amenințat, pentru ca nu i-ar fi placut mancarea cu care a fost servit. Polițiștii au emis și un ordin provizoriu de protecție și l-au indepartat din locuința comuna. In dupa…

- Un barbat din comuna Ighiu este cercetat de polițiști dupa ce a fost prins in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 12 decembrie 2020, in jurul oarei 18,40, polițiștii Secției 1 Politie Rurala Galda de Jos l-au depistat pe un barbat…

- Doi barbați din Reteag sunt anchetați de polițiști, dupa ce și-au batut propriul frate. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru violența in familie. In seara de 25 noiembrie, in urma intervenției la un eveniment sesizat prin apel 112, polițiștii au intocmit un dosar penal pentru savarșirea infracțiunii…

- Un tanar de 36 de ani din comuna Ciugud este cercetat penal pentru conducere sub influența alcoolului, dupa ce a fost oprit in trafic. Etilotestul a indicat alcoolemie de 1,11. Potrivit IPJ Alba, luni, 16 noiembrie, in jurul orei 20.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos l-au depistat…